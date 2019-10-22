Россияне не забрали выигрышей в лотереи на 3 млрд рублей
11:05 22.10.2019 Источник: Известия
Речь идет о средствах, по которым не истек трехлетний срок давности. В течение этого времени средства хранятся на спецсчете, а потом направляются в бюджет. Люди не приходят за выигрышем, потому что теряют билеты, объяснили в компании.
Но социологи и психологи считают, что, рассчитывая на большой куш, россияне просто разочаровываются, когда победа конвертируется в небольшой денежный эквивалент. Львиная доля невостребованных выигрышей приходится на сумму менее 150 рублей.
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