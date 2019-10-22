В РФ растет доля семей с доходом, которого хватает только на еду и одежду

13:00 Источник: РБК

Доля российских семей, чьих финансовых ресурсов хватает только на покупку еды и одежды, а на товары длительного пользования (компьютер, холодильник, стиральную машину, мебель и так далее) уже не хватает, в 2019 году увеличилась, следует из данных Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за первый и второй кварталы текущего года.

В первом квартале 2019 года денег на еду и одежду хватало 49,2% российских семей, что оказалось на 0,2 процентного пункта больше соответствующего показателя предыдущего года.



Во втором квартале их доля продолжила расти и составила уже 49,4%, что на 0,6 процентного пункта выше, чем годом ранее, и превосходит результат первого квартала.

Таким образом, доля российских семей, сообщивших, что у них нет финансовой возможности приобретать товары длительного пользования, а денег хватает только на еду и одежду, растет в текущем году уже два квартала подряд как в поквартальном, так и в годовом выражении. РБК