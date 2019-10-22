Московский кредитный банк организовал в 2019 году размещение облигаций эмитентов на сумму свыше полутриллиона рублей

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Московский кредитный банк (МКБ) по итогам первых 9 месяцев 2019 года вошел в топ-5 крупнейших организаторов облигационных займов на российском рынке долгового капитала. С начала года МКБ выступил организатором размещения 55 выпусков облигаций общей номинальной стоимостью 560 млрд руб., на его долю приходится около 10% всех рыночных размещений без учета облигаций федерального займа (ОФЗ).



Команда Инвестиционного бизнеса МКБ реализовала проекты для крупнейших государственных и частных компаний, представляющих различные сегменты российской экономики. В числе ключевых сделок – выпуски облигаций «Газпрома», РЖД, ДОМ.РФ, «Славнефти», ХК «Металлоинвест», «Сбербанка», «Почта РФ», ГК «Автодор», ФПК, КАМАЗа, РУСАЛа, «Еврохима», ГТЛК, «Магнита», «Мегафона», ВЭБ.РФ, СУЭКа, X5, «Роснефти», «Полюса», «Газпромбанка», АФК «Система» и многих других. Одной из знаковых сделок стало первое на российском рынке размещение облигаций белорусского корпоративного эмитента – компании «Евроторг».

МКБ продолжает наращивать свое присутствие в DCM-сегменте – операциях по выпуску облигаций для эмитентов, при этом не ограничивается работой с российскими заемщиками и активно развивает сотрудничество с международными эмитентами, сообщил заместитель председателя правления банка Олег Борунов. «Мы благодарны нашим клиентам за доверие и всегда готовы предложить им комплексные решения в рамках всей продуктовой линейки инвестиционно-банковских услуг, – отметил он. – Высокие результаты нашей деятельности по итогам 3-х кварталов текущего года свидетельствуют об эффективной работе всей команды МКБ».

Виталий Барсуков