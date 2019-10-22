Кремль рассчитывает, что Эрдоган сообщит Путину о планах Турции по операции в Сирии

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль рассчитывает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров в Сочи сообщит президенту России Владимиру Путину о своих дальнейших планах по проведению военной операции "Источник мира".

"Россия хочет обсудить положение дел на северо-востоке Сирии, лучше понять происходящее, получить информацию о планах Турции и сопоставить ее с общими планами по продвижению политического урегулирования в Сирии", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

