Во ФСИН объяснили серьезное снижение числа содержащихся в СИЗО

13:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Во ФСИН объяснили рекордное снижение числа содержащихся в СИЗО. Сегодня стало известно, что в России этот показатель впервые составил менее 100 тыс. человек.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» замдиректора ФСИН Валерий Максименко объяснил сложившуюся тенденцию.



«Идёт гуманизация уголовного законодательства. Были обращения ФСИН к Верховному суду, чтобы людей, которые подозреваются в совершении нетяжких преступлений, как мелкие кражи, что-то ещё, чтобы их не закрывали в следственные изоляторы при ведении уголовного дела. К большому сожалению, раньше было очень много людей, кто-то украл телефон, какие-нибудь тапочки в магазине, в Икее, стоимостью 500 – 600 рублей, они содержались в следственном изоляторе. Для государства это достаточно серьёзная нагрузка финансовая — содержать этих людей, кормить, поить, лечить, одевать. Здесь продвижение в этом вопросе видно. Мы просили, чтобы Верховный суд дал рекомендации остальным судам своим, чтобы людей за нетяжкие преступления, не против личности, а мелкие бытовые, в следственных изоляторах не содержали. Как раз это и происходит».



Максименко отметил, что по делам о незначительных преступных деяниях он доволен решениями российских судов.



«Что касается тюремного населения, тех, кто отбывает наказание, могу отметить с большим удовлетворением, что суды в последнее время за преступления небольшой тяжести и средней, назначают исправительные работы в исправительных центрах. При хорошем поведении и соблюдении всех дисциплинарных требований к ним на исправительные работы может выехать их семья, они жить вместе могут, вот этот вид наказания сейчас становится все более распространённым. Это тоже могу отметить как гуманизацию нашего уголовного законодательства».



Ранее ФСИН обнародовала данные, согласно которым в учреждениях уголовно-исполнительной системы в 2018 году содержались 602 176 человек. Годом ранее в России было 630 тыс. заключённых, пять лет назад - 701 тыс. заключённых, а 10 лет назад - 886 тыс.

