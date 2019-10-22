Число бюджетных мест в медвузах следует увеличить на 3-8 тыс. - Скворцова
14:32 22.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число бюджетных мест в медицинских учебных заведениях следует увеличить с 27 тыс. до 30-35 тыс. мест, сообщила во вторник министр здравоохранения России Вероника Скворцова на заседании совета по региональному здравоохранению в Совете Федерации.
"Сейчас в среднем в год поступают в высшие учебные заведения около 50 тыс. человек, но только 27 тыс. из них на бюджетные места и 23 тыс. - на платные места. Хотим отметить, что для устранения дефицита, по расчетам Минздрава, нам нужно несколько увеличить число мест на бюджетный прием. В зависимости от года потребность будет составлять от 30 до 35 тысяч", - сказала министр.
Скворцова отметила, что для того чтобы определить потребность в бюджетных местах более точно, Минздрав обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой наделить министерство полномочиями вести реестры обучающихся по медицинским и фармацевтическим специальностям, а также соединить его с федеральным реестром врачей "для того, чтобы можно было планировать и прогнозировать кадровое наполнение отрасли". "Такое поручение было дано, наше предложение было поддержано", - добавила она.
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