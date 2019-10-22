Около 50 российских вузов отобраны для участия в проекте онлайн-приема документов на поступление

16:00 Источник: Эхо Москвы

Более полусотни российских вузов отобраны для участия в проекте онлайн-приема документов на поступление в них. Об этом сообщил премьер Дмитрий Медведев.

Ранее Минобрнауки заявляло, что такое оформление документов станет доступным для абитуриентов к концу 2024 года. Тестирование начнется уже в следующем году. Эхо Москвы