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Около 50 российских вузов отобраны для участия в проекте онлайн-приема документов на поступление

16:00 22.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Более полусотни российских вузов отобраны для участия в проекте онлайн-приема документов на поступление в них. Об этом сообщил премьер Дмитрий Медведев

Ранее Минобрнауки заявляло, что такое оформление документов станет доступным для абитуриентов к концу 2024 года. Тестирование начнется уже в следующем году.  Эхо Москвы

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