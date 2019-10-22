Около 50 российских вузов отобраны для участия в проекте онлайн-приема документов на поступление
16:00 22.10.2019 Источник: Эхо Москвы
Более полусотни российских вузов отобраны для участия в проекте онлайн-приема документов на поступление в них. Об этом сообщил премьер Дмитрий Медведев.
Ранее Минобрнауки заявляло, что такое оформление документов станет доступным для абитуриентов к концу 2024 года. Тестирование начнется уже в следующем году. Эхо Москвы
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