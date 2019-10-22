В Ростовской области поспорили из-за мест для пастбища, в результате - пятеро убитых

18:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пять человек погибли, еще двое госпитализированы в результате конфликта с применением оружия в Орловском районе Ростовской области, сообщили журналистам во вторник пресс-службе регионального главка МВД.

По информации ведомства, конфликт между жителями хутора возник из-за участков для выпаса скота.

"По предварительным данным, в ходе конфликта его участники применили огнестрельное охотничье оружие. В результате от полученных огнестрельных ранений скончались пять человек, еще двое были госпитализированы", - говорится в сообщении.