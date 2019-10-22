Ускоренного рассмотрения билля о Brexit в британском парламенте не будет

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британский парламент отверг во вторник программу правительства об ускоренном рассмотрении билля о Brexit, открыв путь к возможным досрочным выборам. Во время состоявшегося во вторник голосования против внесенного кабинетом министров билля высказались 322 члена Палаты общин, поддержали его 308 депутатов.

Ранее премьер-министр Борис Джонсон предупредил, что, если законодатели отвергнут предложенный график рассмотрения законопроекта, он будет отозван из парламента, после чего в Палату общин может быть внесено предложение о проведении досрочных выборов. Оно может состояться до конца года.