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Ускоренного рассмотрения билля о Brexit в британском парламенте не будет

22:00 22.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британский парламент отверг во вторник программу правительства об ускоренном рассмотрении билля о Brexit, открыв путь к возможным досрочным выборам. Во время состоявшегося во вторник голосования против внесенного кабинетом министров билля высказались 322 члена Палаты общин, поддержали его 308 депутатов.

Ранее премьер-министр Борис Джонсон предупредил, что, если законодатели отвергнут предложенный график рассмотрения законопроекта, он будет отозван из парламента, после чего в Палату общин может быть внесено предложение о проведении досрочных выборов. Оно может состояться до конца года.

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