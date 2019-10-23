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НОВОСТИ

Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова

09:00 23.10.2019 Источник: Коммерсант.ru

Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова, который вводит уголовную ответственность за участие в сговорах, нацеленных на использование допинга в спорте. Документ предполагает криминализацию допинговых нарушений во всех соревнованиях, где они могут затронуть американские интересы, сообщает AP.

Закон предусматривает штрафы до $1 млн и тюремное заключение до десяти лет для тех, кто участвует в схемах, направленных на оказание влияния на международные спортивные соревнования с помощью допинга. Также документ предполагает защиту информаторов и возмещение вреда для жертв.

Закон назван в честь экс-директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.  Коммерсантъ

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