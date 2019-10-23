Афганистан включен в повестку встречи военных министров НАТО

12:02 Источник: НГ-Online

Фото Андрея Серенко

Министры обороны стран НАТО обсудят ситуацию в Афганистане на специальном заседании 25 октября. Как сообщил «НГ» источник в штаб-квартире Североатлантического альянса, обсуждение афганской темы произойдет в рамках двухдневной встречи глав оборонных ведомств стран НАТО, которая откроется завтра в Брюсселе. «В специальном заседании по Афганистану примут участие представители всех стран-доноров, которые связаны с афганской миссией», - отметил источник.

Помимо Афганистана, министры обороны обсудят также вопросы повышения уровня безопасности стран-членов Североатлантического альянса, выполнения ими своих финансовых обязательств в НАТО и др. По словам источника «НГ», встреча военных министров 24-25 октября является частью подготовки к саммиту глав государств НАТО, который пройдет в Лондоне в начале декабря.

Андрей Серенко, Брюссель.