Сноуден не сомневается, что РФ и США будут вмешиваться в выборы
10:05 24.10.2019 Источник: РБК
Экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден заявил, что Россия и США обязательно будут вмешиваться в процесс выборов друг друга. Об этом он сообщил в интервью Джо Рогану, опубликованном на YouTube.
«Нет сомнений в том, что Россия будет вмешиваться в выборы. Несомненно, что Америка будет вмешиваться в российские выборы», — сказал он. РБК
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