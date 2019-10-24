Сноуден не сомневается, что РФ и США будут вмешиваться в выборы

10:05 Источник: РБК

Экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден заявил, что Россия и США обязательно будут вмешиваться в процесс выборов друг друга. Об этом он сообщил в интервью Джо Рогану, опубликованном на YouTube.

«Нет сомнений в том, что Россия будет вмешиваться в выборы. Несомненно, что Америка будет вмешиваться в российские выборы», — сказал он. РБК

