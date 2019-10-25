Столичные библиотеки помогут школьникам реализовать свои проекты

15:12

В Москве стартовал пилотный городской межведомственный проект «Учебный день в библиотеке», который поможет школьникам сформировать опыт проектной деятельности с использованием возможностей библиотек. Об этом сообщил на селекторном совещании столичного столичного Департамента образования и науки первый заместитель генерального директора Московской дирекции культурных центров Сергей Мельников.



«Проект предполагает взаимодействие школ и библиотек при реализации на базе библиотек серии мероприятий, в рамках которых учащиеся смогут познакомиться с пространством библиотек как с пространством с современной инфраструктурой, открытой для организации проектной деятельности с участием экспертов и наставников», - рассказал он.

Проект рассчитан на учеников 5-11 классов. При участии Городского методического центра для них была сформирована специальная программа, включающая различные формы организации деятельности. Программа будет реализована в период с ноября по май.

Инициатива позволит школьникам пройти полный жизненный цикл собственного проекта от этапа определения проблемы формирования идеи до этапа реализации и создания прототипа, а также презентации своей проектной деятельности на различных городских и федеральных конкурсах.

Для проекта отобраны площадки, материально-техническая база которых соответствует требованиям к организации проектной деятельности школьников. Департамент культуры города Москвы провел работу по повышению квалификации сотрудников библиотек, которые будут задействованы в реализации проекта.

«По итогам реализации пилотного проекта мы планируем его масштабирование и интеграцию с другими субъектами культурной инфраструктуры города, такими как культурные центры, парки и театры», - добавил Мельников.

«Учебный день в библиотеке» станет еще одним межведомственным образовательным проектом, которые сегодня уже реализуются в столице. «Москва открыта для образования, и все международные эксперты отмечают, что подобной интеграции городских возможностей в систему образования нет ни в одном мегаполисе мира. «Урок в технопарке», «Урок в музее», «Учебный день на ВДНХ» и др. - эти проекты являются данностью на сегодняшний день», - напомнил на селекторе заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Александр Молотков.

Виталий Барсуков