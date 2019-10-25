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Нефть марки Brent выросла до 62 долл за баррель

21:45 25.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,54% - до $62 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:25 мск. В последний раз цена нефти находилась выше $62 за баррель 25 сентября 2019 года.

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