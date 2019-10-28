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США расширят санкции в отношении Ирана, заявил Мнучин

15:12 28.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты расширят санкции в отношении Ирана. Об этом заявил в понедельник глава Министерства финансов США Стивен Мнучин, находящийся с визитом в Иерусалиме, сообщает агентство Рейтер.

"Мы оказываем кампанию по максимальному давлению посредством санкций. Они сработали, и они работают, они перекрывают поток денег", - приводит агентство слова Мнучина. Рейтер отмечает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, с которым Мнучин провел встречу, в свою очередь призвал усилить давление на Иран.

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