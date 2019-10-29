Премьеру нового фильма "Терминатор: Темные судьбы" пришлось отменить из-за лесных пожаров

07:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьерный показ фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate, 2019) в Лос-Анджелесе отменен в понедельник из-за природных пожаров в штате Калифорния. Об этом объявила киностудия Paramount Pictures ("Парамаунт пикчерс").

Премьера шестой части голливудской франшизы "Терминатор" должна была пройти в понедельник в "Китайском театре". "В свете продолжающихся интенсивных пожаров в этом районе Paramount и Skydance отменили ночную премьеру "Терминатора: Темных судеб" в Лос-Анджелесе. Мы бесплатно отдадим пищу, предназначенную для приема после премьеры, американскому Красному Кресту, который обеспечивает тех, кого затронули пожары", - говорится в сообщении.

Шварценеггер в понедельник написал в своем "Твиттере", что также вынужден покинуть свой дом из-за пожаров.

