Премьеру нового фильма "Терминатор: Темные судьбы" пришлось отменить из-за лесных пожаров
07:15 29.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьерный показ фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate, 2019) в Лос-Анджелесе отменен в понедельник из-за природных пожаров в штате Калифорния. Об этом объявила киностудия Paramount Pictures ("Парамаунт пикчерс").
Премьера шестой части голливудской франшизы "Терминатор" должна была пройти в понедельник в "Китайском театре". "В свете продолжающихся интенсивных пожаров в этом районе Paramount и Skydance отменили ночную премьеру "Терминатора: Темных судеб" в Лос-Анджелесе. Мы бесплатно отдадим пищу, предназначенную для приема после премьеры, американскому Красному Кресту, который обеспечивает тех, кого затронули пожары", - говорится в сообщении.
Шварценеггер в понедельник написал в своем "Твиттере", что также вынужден покинуть свой дом из-за пожаров.
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