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В Москве ожидается гололедица и не выше нуля градусов - Гидрометцентр

08:40 31.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переменная облачность и местами гололедица ожидаются в Москве в четверг, температура воздуха не поднимется выше нуля градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит от минус двух до нуля градусов. В ночь на пятницу она может опуститься до минус пяти градусов. В связи с гололедицей 31 октября объявлен желтый уровень опасности.

Ветер северо-западный, западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах ноль - минус пять градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус восемь градусов.


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