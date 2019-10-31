"Твиттер" запретит у себя всю политическую рекламу
09:32 31.10.2019 Источник: Русская служба Би-би-си
Сервис микроблогов "Твиттер" объявил о намерении запретить политическую рекламу на своих страницах по всему миру.
Запрет всей политической рекламы в своей мировой соцсети компания объяснила тем, что подобные сообщения "должны быть заслужены, а не куплены".
"В то время как реклама в интернете - мощное и эффективное средство для коммерческих рекламодателей, эта сила несет значительные риски для политики", - написал глава компании Джек Дорси в своем твите.
Конкурент "Твиттера", социальная сеть Facebook, недавно отказалась вводить запрет на политическую рекламу. Русская служба Би-би-си
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