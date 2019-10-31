"Твиттер" запретит у себя всю политическую рекламу

09:32 Источник: Русская служба Би-би-си

Сервис микроблогов "Твиттер" объявил о намерении запретить политическую рекламу на своих страницах по всему миру.

Запрет всей политической рекламы в своей мировой соцсети компания объяснила тем, что подобные сообщения "должны быть заслужены, а не куплены".



"В то время как реклама в интернете - мощное и эффективное средство для коммерческих рекламодателей, эта сила несет значительные риски для политики", - написал глава компании Джек Дорси в своем твите.



Конкурент "Твиттера", социальная сеть Facebook, недавно отказалась вводить запрет на политическую рекламу. Русская служба Би-би-си

