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США должны противостоять Коммунистической партии Китая - Помпео

11:05 31.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что Вашингтон должен противостоять Коммунистической партии Китая (КПК), которая, по его словам, стремится к мировому господству и угрожает американской безопасности. С таким заявлением глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов выступил в среду в Институте Хадсона в Вашингтоне.

Помпео утверждал, что "свободолюбивые граждане Китая" не хотят модели устройства страны, предлагаемой КПК. По его словам, американские власти должны противостоять Компартии Китая, так как та "стремится к мировому господству" и создает угрозу национальной безопасности США.

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