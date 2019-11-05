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НОВОСТИ

"Левада-центр" провел опрос о деятельности Навального

07:00 05.11.2019 Источник: Интерфакс

Более 60% россиян безразличны к оппозиционному политику Алексею Навальному, и ничего не знают о его деятельности, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Согласно результатам исследования, 25% сограждан отрицательно относятся к Навальному, противоположное мнение высказали 9% участников опроса.

По данным "Левада-центра", почти половина россиян (47%) ничего не знают о проводимых с августа этого года обысках в региональных отделениях Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), возглавляемого Навальным, и возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников ФБК.


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