Индия направит своих военных на парад в Москве в честь 75-летия Победы
12:00 06.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индия направит своих военнослужащих для участия в параде, который состоится на Красной площади 9 мая 2020 года в ознаменование 75-й годовщины Победы советского народа над фашистской Германией, сообщил министр обороны республики Раджнатх Сингх.
"Благодарю вас за приглашение направить индийский контингент для участия в военном параде 9 мая следующего года. Мы с удовольствием отправим наших военнослужащих и будем участвовать в параде", - сказал Сингх, обращаясь к министру обороны РФ Сергею Шойгу на заседании российско- индийской межправкомиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству в Москве в среду.
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