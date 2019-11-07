США и Китай договорились о поэтапной отмене санкций - Reuters
21:20 07.11.2019 Источник: Эхо Москвы
США и Китай договорились о поэтапной отмене санкций. Как ожидается, это позволит странам закончить торговую войну. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя торговли КНР Гао Фэна. Глава ведомства отметил, что и Вашингтон, и Пекин должны отменить пошлины одновременно, а объемы товаров, освобождаемых от дополнительного налогообложения, станут пропорциональными. При этом он не прокомментировал, когда именно это может произойти. На фоне сообщения большинство рынков развитых и развивающихся стран продемонстрировала подъем. Эхо Москвы
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