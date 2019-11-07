США и Китай договорились о поэтапной отмене санкций - Reuters

21:20 Источник: Эхо Москвы

США и Китай договорились о поэтапной отмене санкций. Как ожидается, это позволит странам закончить торговую войну. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя торговли КНР Гао Фэна. Глава ведомства отметил, что и Вашингтон, и Пекин должны отменить пошлины одновременно, а объемы товаров, освобождаемых от дополнительного налогообложения, станут пропорциональными. При этом он не прокомментировал, когда именно это может произойти. На фоне сообщения большинство рынков развитых и развивающихся стран продемонстрировала подъем. Эхо Москвы