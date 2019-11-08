Китай расценит как угрозу безопасности размещение ракет США вблизи своих границ - МИД

11:20 Источник: Интерфакс

Китай расценит как угрозу своей национальной безопасности ядерных сил Китая размещение "у своего порога" американских ракет средней дальности, заявил генеральный директор департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения МИД КНР Фу Цун.

"У нас имеются ракеты (среднего радиуса действия, - "ИФ") на нашей территории, а Соединенные Штаты заявляют о размещении своих ракет среднего радиуса действия рядом с Китаем, у нашего порога, и это будет сразу представлять угрозу для наших ценных и важных площадок и точек. Это будет угрозой для выживаемости ядерных сил Китая", - сказал китайский дипломат в пятницу в Москве на конференции по нераспространению.

