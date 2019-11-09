В Украине заявили о готовности к разведению сил в Пертовском
12:50 09.11.2019 Источник: Интерфакс
Украинская сторона готова приступить 9 ноября в 12:00 (13:00 мск) к разведению сил и средств на участке Богдановка-Петровское на линии разграничения при условии зеркальных действий, заявляют в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).
"Украинская сторона готова начать практический этап разведения сил и средств сегодня, о чем засвидетельствует белая сигнальная ракета с нашей стороны в 12:00", - говорится в сообщении, обнародованном в субботу утром на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.
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