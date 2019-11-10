Испания: Началось голосование на выборах в парламент
11:50 10.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Голосование на выборах в Генеральные кортесы (двухпалатный парламент) началось в воскресенье в Испании. Избирательные участки открылись в 09:00 по местному времени (11:00 мск) и будут работать до 20:00 (22:00 мск).
По итогам волеизъявления будут избраны 350 членов Конгресса депутатов (нижняя палата), а также 208 сенаторов (верхняя палата). Правом голоса обладают более 37 млн испанцев, из которых около 2 млн проживают за рубежом.
Как сообщили в Министерстве внутренних дел Испании, примерно 92 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут обеспечивать порядок в день выборов. Предварительный подсчет голосов начнется практически сразу после закрытия участков.
Нынешние всеобщие выборы станут четвертыми за последние четыре года в Испании.
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