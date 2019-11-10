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До 600 военнослужащих США останется в Сирии - Пентагон

18:30 10.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон намерен оставить в Сирии от 500 до 600 американских военнослужащих. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли в интервью журналистам телеканала Эй-би-си, которое вышло в эфир в воскресенье.

На вопрос о том, верно ли, что в Сирии оставят более 700 военнослужащих США, он ответил: "Их будет меньше тысячи, это точно. Возможно, около 500. Может быть, 600. Примерно столько. Но мы не будем сообщать точную численность, поскольку мы еще не завершили анализ".


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