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НОВОСТИ

National Interest назвал "худший кошмар" для России и Китая

09:20 11.11.2019 Источник: РБК

Возможное начало продажи США атомных подводных лодок союзникам стало бы «худшим кошмаром» для Китая и России. Об этом говорится в публикации американского журнала The National Interest.

Автор публикации считает, что поставка американских субмарин класса Virginia Австралии способствовала бы усилению военной мощи Вашингтона и его союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По мнению журналиста, этот шаг помог бы поддержать политику сдерживания Китая в этом регионе.  РБК

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