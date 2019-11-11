Топ самых "пьющих" стран мира возглавила Литва
10:20 11.11.2019 Источник: РБК
Литва стала страной с наиболее высоким уровнем потребления алкоголя на душу населения. Об этом свидетельствуют материалы публикации Health at a Glance Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР).
По данным организации, в среднем жители Литвы употребляют 12,3 литра алкоголя в год. На втором месте располагается Австрия (11,8 литра), третье место занимает Франция (11,7). В первую пятерку также вошли Чехия (11,6) и Люксембург (11,3).
Россия занимает в рейтинге седьмое место с показателем 11,1 литра. Самым «непьющим» оказалось население Индонезии (0,3 литра) и Турции (1,4). РБК
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