Топ самых "пьющих" стран мира возглавила Литва

10:20 Источник: РБК

Литва стала страной с наиболее высоким уровнем потребления алкоголя на душу населения. Об этом свидетельствуют материалы публикации Health at a Glance Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР).

По данным организации, в среднем жители Литвы употребляют 12,3 литра алкоголя в год. На втором месте располагается Австрия (11,8 литра), третье место занимает Франция (11,7). В первую пятерку также вошли Чехия (11,6) и Люксембург (11,3).



Россия занимает в рейтинге седьмое место с показателем 11,1 литра. Самым «непьющим» оказалось население Индонезии (0,3 литра) и Турции (1,4). РБК