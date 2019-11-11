Путин потребовал от министров срочно сделать прививки от гриппа
12:00 11.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин рассказал, что уже сделал прививку от гриппа и призвал членов правительства во главе с премьером срочно последовать его примеру. Руководитель государства сравнил с самострелом возможное заболевание гриппом министров.
На совещании с членами правительства Путин устроил опрос, кто из кабинета министров сделал прививку от гриппа. Оказалось, что таковых лишь четверо, включая главу государства.
По оценке президента, члены правительства относятся к группе риска по заболеваемости гриппом, так как работают с людьми. "Гриппом заболел - самострел. А как? Можно предотвратить - не предотвратил. Я вас прошу подумать об этом", - сказал Путин.
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