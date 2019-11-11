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НОВОСТИ

Полностью отказались от наличных лишь 2% россиян - опрос

13:20 11.11.2019 Источник: РБК

Наличные остаются самым распространенным способом оплаты в России: ими регулярно пользуется 89% населения. Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК). Чаще всего россияне носят при себе от 500 до 1000 руб. наличными.

На втором месте по частоте использования после наличных оказались дебетовые банковские карты, включая зарплатные и пенсионные. Ими регулярно расплачиваются 58% респондентов.

15% опрошенных расплачиваются кредитными картами, столько же респондентов сообщили, что используют различные бонусные программы в кафе и магазинах.

На бесконтактные платежи мобильным телефоном (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay или др.) перешли 13% участников опроса.

11% респондентов используют перевод денег продавцу по номеру телефона, а 6% пользуются электронными кошельками (QIWI, «Яндекс.Деньги», WebMoney).

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