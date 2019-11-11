Гана стала 16-й страной, отозвавшей признание независимости Косова
13:32 11.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Республика Гана уведомила Сербию об отзыве своего признания независимости самопровозглашенного Косова, став 16-й страной, поступившей таким образом. Соответствующая нота доставлена в Белград, сообщила в понедельник пресс-служба МИД Сербии.
"Республика Гана отозвала признание Косова и Метохии, о чем нотой оповестила МИД Сербии. Тем самым Гана стала 16-й страной - членом ООН, отозвавшей признание Косова. Правительство Ганы считает, что решение от 2012 года признать односторонне провозглашенную независимость Косова и Метохии было преждевременным, признание и установление дипотношений представляло нарушение Хельсинской декларации и фундаментальное нарушение резолюции 1244 СБ ООН", - говорится в сообщении.
МИД Сербии объявил о достижении договоренностей с Ганой об отзыве признания Косова в 2018 году, однако впоследствии власти непризнанного Косова выступили с опровержением данного факта. Процесс переговоров между Белградом и Аккрой был долгим, осуществлялся на уровне президентов, спикеров парламентов и глав МИД, сообщил Дачич. Глава сербского МИД посетил Гану в рамках своего африканского турне в мае. Помимо Ганы он провел переговоры в Танзании, Мадагаскаре, Свазиленде, Конго, Того и Сомали.
В последние месяцы дипломаты Сербии и непризнанной республики Косово ведут активную деятельность, чтобы склонить на свою сторону развивающиеся страны по вопросу о признании Косова. В феврале глава МИД Косова заявил, что получил признание еще одного государства - Барбадоса. Вместе с тем свое признание независимости Косова отозвали Папуа - Новая Гвинея, Бурунди, Республика Суринам, Гвинея- Бисау, Либерия, Лесото, Мадагаскар, Республика Палау и др.
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