В Стамбуле обнаружено тело основателя "Белых касок" - ТВ
15:00 11.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тело основателя "Белых касок", бывшего британского военного 48-летнего Джеймса Ле Мезюрье обнаружено в понедельник на одной из улиц Стамбула. Об этом сообщает телеканал Эн-ти-ви.
Тело на рассвете в районе Бейоглу обнаружили местные жители, направлявшиеся в мечеть на молитву. Была проведена экспертиза, установившая, что это Ле Мезюрье. Документов при нем не было.
Полиция опросила вдову Ле Мезюрье, с которой он жил в Стамбуле. Она сообщила, что тот принял снотворное, пока она спала. Полицейские изучили записи с камер наружного наблюдения и выяснили, что ночью посторонние не входили в здание.
Телеканал "Си-эн-эн-тюрк" сообщает, что на лице и теле Ле Мезюрье обнаружены порезы, зарегистрированы переломы конечностей. Следствие на данный момент считает наиболее приоритетной версию о том, что смерть наступила в результате падения с большой высоты, из окна или с балкона квартиры.
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