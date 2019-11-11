Дело Ивана Голунова полностью засекречено - СМИ

20:00 Источник: Эхо Москвы

Дело Ивана Голунова полностью засекречено. Следствие отказалось предоставить материалы суду. На этом настаивал адвокат журналиста Сергей Бадамшин в ходе заседания в Басманном суде, который рассматривает жалобу на затягивание проверки в отношении полицейских, задержавших корреспондента «Медузы» по делу о наркотиках.

Суд отложил заседание на 15 ноября. Эхо Москвы

