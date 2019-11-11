0
0
121
НОВОСТИ

Дело Ивана Голунова полностью засекречено - СМИ

20:00 11.11.2019 Источник: Эхо Москвы

Дело Ивана Голунова полностью засекречено. Следствие отказалось предоставить материалы суду. На этом настаивал адвокат журналиста Сергей Бадамшин в ходе заседания в Басманном суде, который рассматривает жалобу на затягивание проверки в отношении полицейских, задержавших корреспондента «Медузы» по делу о наркотиках.

Суд отложил заседание на 15 ноября.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:20 11.11.2019
Федор Конюхов намерен побить рекорд по дальности перелета на воздушном шаре
0
21
20:40 11.11.2019
Только 17% украинцев считают, что новая власть оправдала их надежды - опрос
0
80
19:20 11.11.2019
В Минкомсвязи считают, что имеются причины для роста тарифов на мобильную связь
0
175
18:40 11.11.2019
Украинская армия обстреляла из танков территорию ДНР, сообщили в республике
0
227
18:00 11.11.2019
В Минздраве прокомментировали попадание РФ в топ пьющих стран
0
256
17:32 11.11.2019
Путин и Си Цзиньпин в декабре по телемосту запустят "Силу Сибири" - Ушаков
0
266
17:12 11.11.2019
В РПЦ призвали отбирать детей у алкоголиков с помощью полиции
0
298
17:00 11.11.2019
В реке в Петербурге нашли пакет с фрагментами тела жертвы историка Соколова - источник
0
303
16:32 11.11.2019
Почти половина россиян готова принимать участие в электронном голосовании на выборах
0
329
16:12 11.11.2019
Нарушения при реализации нацпроектов будут строго наказываться - Медведев
0
353

Возврат к списку