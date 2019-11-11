Дело Ивана Голунова полностью засекречено - СМИ
20:00 11.11.2019 Источник: Эхо Москвы
Дело Ивана Голунова полностью засекречено. Следствие отказалось предоставить материалы суду. На этом настаивал адвокат журналиста Сергей Бадамшин в ходе заседания в Басманном суде, который рассматривает жалобу на затягивание проверки в отношении полицейских, задержавших корреспондента «Медузы» по делу о наркотиках.
Суд отложил заседание на 15 ноября. Эхо Москвы
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