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Только 17% украинцев считают, что новая власть оправдала их надежды - опрос

20:40 11.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

На Украине растет число украинцев, разочарованных действиями команды президента Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Так, доля тех, кто заявил, что новая власть не оправдала их надежд, выросла с октября с 9% до 14%, и с 23% до 17% уменьшилось число респондентов, чьи надежды оправдались. Неизменной (5%) среди опрошенных осталась доля тех, кто ответил, что действия новой власти оказались лучше, чем они ожидали.

В то же время значительное число опрошенных (37%) придерживаются мнения, что еще слишком рано давать оценку действиям власти. В октябре таких было несколько больше - 40%.

Президенту Зеленскому, судя по ноябрьскому опросу, доверяют 68,2%. По данным на сентябрь, таких было 79%. При этом Верховная рада пользуется доверием 43,7% опрошенных (в сентябре - 57%), правительство - 44,2% (в сентябре - 57%).

Кроме того, согласно результатам опроса, украинцы также не доверяют судебной системе (73,2%), государственному аппарату (чиновникам, - 68,5%), политическим партиям (66%), прокуратуре (63%).

Среди государственных и общественных институтов украинцы больше всего доверяют Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (63,4%), добровольческим батальонам (62,1%), Национальной гвардии (58%) и Государственной пограничной службе (57,5%).

Опрос проводился с 1 по 7 ноября среди 2 015 совершеннолетних респондентов во всех областях на подконтрольной Киеву территории. 

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