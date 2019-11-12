0
0
129
НОВОСТИ

Введение в США пошлин на автомобили из ЕС может быть отложено на полгода - СМИ

07:50 12.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп намерен отложить введение таможенных пошлин на автомобили из Евросоюза на полгода. Об этом сообщила в понедельник газета "Политико" со ссылкой на свои источники в администрации США.

Издание напоминает, что президент, согласно начатой процедуре рассмотрения возможности введения пошлин на автомобили из ЕС, должен в среду объявить о введении тарифов либо отложить их. Трамп, отмечает газета, отсрочит введение пошлин на полгода.

Как заявил американский лидер в мае, министерство торговли установило, что импорт автомобилей и запчастей из ЕС "представляет собой угрозу для национальной безопасности" США. В связи с этим президент поручил представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру провести переговоры по торговому соглашению с Брюсселем и доложить о результатах через 180 дней. Этот срок истекает в среду. Переговоры с ЕС пока не привели к результатам, в основном из-за отказа сообщества обсуждать импорт продукции американского сельского хозяйства.

При этом в администрации США уточнили, что решение отложить введение пошлин не имеет окончательного характера, пишет "Политико". Белый дом отказался комментировать данную информацию.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:20 12.11.2019
Зеленский согласился на встречу с Путиным - Назарбаев
0
24
09:05 12.11.2019
Вице-премьер Украины заявил о "состоянии войны" с РФ
0
72
09:00 12.11.2019
Имущество можно изымать у семей и знакомых коррупционеров - КС РФ
0
91
08:40 12.11.2019
Китай: 51 ребенок и три воспитателя пострадали из-за распыленного в детском саду едкого вещества
0
93
08:30 12.11.2019
95-летний экс-президент США Джимми Картер был госпитализирован
0
114
08:10 12.11.2019
По мнению Мадуро государственный переворот в Боливии координировали и финансировали из Белого дома
0
137
07:40 12.11.2019
Глава МИД Мексики сообщил, что страна готова предоставить Моралесу политическое убежище
0
146
07:30 12.11.2019
Если нормандский саммит сорвется, то по вине России - посол Франции на Украине
0
144
22:40 11.11.2019
США дали Украине оружие, чтобы она "могла сражаться против русских" - Помпео
0
585
22:00 11.11.2019
Третьяковская галерея установит пеленальные столики в мужских туалетах
0
564

Возврат к списку