Введение в США пошлин на автомобили из ЕС может быть отложено на полгода - СМИ
07:50 12.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп намерен отложить введение таможенных пошлин на автомобили из Евросоюза на полгода. Об этом сообщила в понедельник газета "Политико" со ссылкой на свои источники в администрации США.
Издание напоминает, что президент, согласно начатой процедуре рассмотрения возможности введения пошлин на автомобили из ЕС, должен в среду объявить о введении тарифов либо отложить их. Трамп, отмечает газета, отсрочит введение пошлин на полгода.
Как заявил американский лидер в мае, министерство торговли установило, что импорт автомобилей и запчастей из ЕС "представляет собой угрозу для национальной безопасности" США. В связи с этим президент поручил представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру провести переговоры по торговому соглашению с Брюсселем и доложить о результатах через 180 дней. Этот срок истекает в среду. Переговоры с ЕС пока не привели к результатам, в основном из-за отказа сообщества обсуждать импорт продукции американского сельского хозяйства.
При этом в администрации США уточнили, что решение отложить введение пошлин не имеет окончательного характера, пишет "Политико". Белый дом отказался комментировать данную информацию.
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