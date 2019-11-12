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НОВОСТИ

По мнению Мадуро государственный переворот в Боливии координировали и финансировали из Белого дома

08:10 12.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что за государственным переворотом в Боливии стоят США. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Каракасе.

"Мы осудили государственный переворот против [президента Боливии] Эво Моралеса, который координировали и финансировали из Белого дома", - сказал Мадуро, чье выступление транслировалось в эфире государственного телевидения.

Глава Венесуэлы отметил, что США ответственны за все государственные перевороты в регионе за последние сто лет. "Хотите драться? Мы готовы драться за мир, родину, суверенитет", - добавил он.


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