По мнению Мадуро государственный переворот в Боливии координировали и финансировали из Белого дома

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что за государственным переворотом в Боливии стоят США. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Каракасе.

"Мы осудили государственный переворот против [президента Боливии] Эво Моралеса, который координировали и финансировали из Белого дома", - сказал Мадуро, чье выступление транслировалось в эфире государственного телевидения.

Глава Венесуэлы отметил, что США ответственны за все государственные перевороты в регионе за последние сто лет. "Хотите драться? Мы готовы драться за мир, родину, суверенитет", - добавил он.



