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Отец Ассанжа не против, чтобы сын получил убежище в России

13:05 12.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Отец Ассанжа заявил о планах попросить помощи в освобождении сына у властей РФ. Джон Шиптон сказал, что очень хочет увидеть сына дома и не против того, чтобы основатель WikiLeaks получил убежище в нашей стране.

Также он сказал, что Джулиан Ассанж находится в плохом состоянии, его здоровье сильно подорвано. Однако он заметил, что его сыну в британской тюрьме оказывают медицинскую помощь.

В апреле Джулиана Ассанжа задержали в здании посольства Эквадора в Лондоне, где он находился с 2012 года. Он просил убежища в диппредставительстве, чтобы избежать экстрадиции в Швецию или Соединённые Штаты. Лондонский суд признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Вашингтон обвиняет WikiLeaks по 18 пунктам, среди которых — сговор для взлома компьютеров Пентагона. В Соединённых Штатах ему грозит до 175 лет тюрьмы.  Говорит Москва

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