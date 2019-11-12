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В Кремле не видят смысла во "встрече ради встречи" Путина и Зеленского

15:00 12.11.2019 Источник: Эхо Москвы

В Кремле не видят смысла во «встрече ради встречи» президентов России и Украины. Так там прокомментировали соответствующее предложенные бывшего лидера Казахастана Нурсултана Назарбаева.

Президент России Владимир Путин «сам говорил, что он никогда не отказывается от подобных встреч и от этой тоже, но он считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена. В этой связи в настоящее время в Кремле концентрируются на подготовке к процессу «нормандского формата»», так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение Нурсултана Назарбаева о встрече Путина и Владимира Зеленского в Казахстане. Он отметил, что Путин является сторонником «реанимации» этих отношений, но это, по словам пресс-секретаря, «невозможно сделать без взаимности». Назарбаев ранее выразил уверенность в том, что переговоры Путина и Зеленского способствовали бы разрешению конфликта в Донбассе. По его словам, украинский лидер дал согласие на встречу. Путин, утверждает Назарбаев, тоже заинтересован в мирном урегулировании, цитата: «Он хочет, чтобы там наступил мир»… «не территории России нужны, а совсем другие вещи. По другим причинам там оказались российские силовые структуры».

Песков же в очередной раз напомнил, что Москва не является стороной конфликта.

Ранее с предложением провести встречу Зеленского и Путина выступил президент Белоруссии Александр ЛукашенкоЭхо Москвы

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