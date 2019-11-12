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МИД России отреагировал на выдачу Израилем по запросу США гражданина РФ

21:40 12.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россиянин Алексей Бурков экстрадирован из Израиля в США, в данный момент он находится под стражей в ожидании заседания суда, которое состоится позднее во вторник. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве юстиции США.

"Я могу подтвердить, что Алексей Бурков экстрадирован из Израиля в США. В настоящий момент он находится под стражей в ожидании первичной явки в суд, которая состоится сегодня в 14:00 по местному времени (22:00 мск - прим. ТАСС)", - сказала корр. ТАСС сотрудник пресс-службы ведомства Николь Навас-Оксман.

Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов во вторник на встрече с временным поверенным в делах Израиля в Москве Яковом Ливне выразил сожаление в связи с решением израильских властей выдать Соединенным Штатам россиянина Алексея Буркова. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"В ходе беседы обсуждались также некоторые актуальные вопросы двусторонней российско-израильской повестки дня, - информировали в российском дипведомстве. - При этом с российской стороны было высказано крайнее сожаление решением израильских властей выдать российского гражданина Буркова США вопреки имеющемуся запросу российских компетентных органов на его экстрадицию на родину и отмечено, что такие действия идут вразрез с конструктивными партнерскими отношениями, которые динамично развиваются в последние годы между Россией и Израилем".

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