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Трамп предложил Эрдогану торговую сделку на $100 млрд - WP

09:00 13.11.2019 Источник: Газета.Ru

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Тайипу Эрдогану торговую сделку и «обходной путь» разрешения ситуации с обещанными из-за покупки Анкарой российских ЗРК С-400 санкциями. Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что сумма торговой сделки составляет $100 млрд. Письмо с условиями сделки было направлено турецкому президенту на прошлой неделе.

По данным издания, часть законодателей в палате представителей США останутся недовольными таким предложением американского лидера, поскольку они поддержали введение санкций против Турции из-за военной операции в Сирии.  Газета.Ru

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