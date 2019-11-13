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Главы разведок Китая, Индии и России обсудили в Пекине вопросы сотрудничества

11:00 13.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководители разведок Китая, Индии и России обсудили на встрече в Пекине вопросы сотрудничества. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс- бюро Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Иванов.

"Сегодня завершается визит в КНР директора СВР России Сергея Нарышкина. В Пекине прошла очередная ежегодная встреча руководителей разведок Китая, Индии и России. На переговорах обсуждены вопросы международной и региональной безопасности, пути усиления совместной борьбы с международным терроризмом и различные аспекты многостороннего и двустороннего сотрудничества", - сообщил Сергей Иванов.

В рамках визита также состоялись встречи директора СВР с представителями высшего политического и военного руководства КНР.

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