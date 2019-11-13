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Платная трасса Москва-Санкт-Петербург построена полностью - Ростехнадзор

20:00 13.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Строительные работы на платной автомобильной трассе М-11 Москва - Санкт-Петербург полностью завершены. Соответствующее заключение застройщику выдало Северо-Западное управление Ростехнадзора, сообщили в пресс-службе ведомства.

"13 ноября 2019 года Северо-Западное управление Ростехнадзора выдало ООО "Магистраль двух столиц" заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства <...> требованиям проектной документации. Выдача заключения о соответствии означает полное завершение строительных работ скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург", - говорится в сообщении Ростехнадзора.

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