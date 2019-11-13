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НОВОСТИ

РАН опубликовала списки кандидатов в академики

20:45 13.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общие собрания отделений Российской академии наук выдвинули в общей сложности 71 кандидата на голосование при 76 вакансиях на роль академиков РАН. Их имена приведены в списке, опубликованном в среду на сайте РАН.

Выборы на вакансии в головной структуре РАН и в региональных отделениях (Уральском, Сибирском и Дальневосточном) пройдут до 15 ноября 2019 года. Вакансии академиков, как правило, объявляются по тем же специальностям, по которым работали ушедшие из жизни члены РАН. Места членов-корреспондентов становятся вакантными также после того, как они избираются академиками.

В этом году объявлено 76 вакансий академиков и 171 вакансия членов-корреспондентов, на 27 из которых действует ограничение по возрасту - до 56 лет. Больше всего вакансий - в отделениях медицинских (предстоит выбрать 15 академиков и 41 члена-корреспондента) и сельскохозяйственных (12 академиков и 23 члена-корреспондента) наук.

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