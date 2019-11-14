Истребители F-35 часто выходят из строя - Bloomberg

10:20 Источник: Эхо Москвы

Пентагон пожаловался на частые поломки нового истребителя F-35. Самолёт по-прежнему полностью не отвечает задачам боевой готовности, несмотря на некоторый прогресс в вопросе надёжности. Об этом, как сообщает Bloomberg, говорится в заявлении Роберта Бехлера, ответственного за испытания вооружений в Минобороны США. По его словам, боевые машины выходят из строя чаще, чем планировалось, а для их ремонта требуется больше времени.

Ранее Вашингтон был вынужден увеличить военные расходы на обновление Вооружённых Сил. Дональд Трамп объяснил это угрозой со стороны Китая, России и радикального ислама. Эхо Москвы

