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НОВОСТИ

Истребители F-35 часто выходят из строя - Bloomberg

10:20 14.11.2019 Источник: Эхо Москвы

Пентагон пожаловался на частые поломки нового истребителя F-35. Самолёт по-прежнему полностью не отвечает задачам боевой готовности, несмотря на некоторый прогресс в вопросе надёжности. Об этом, как сообщает Bloomberg, говорится в заявлении Роберта Бехлера, ответственного за испытания вооружений в Минобороны США. По его словам, боевые машины выходят из строя чаще, чем планировалось, а для их ремонта требуется больше времени.

Ранее Вашингтон был вынужден увеличить военные расходы на обновление Вооружённых Сил. Дональд Трамп объяснил это угрозой со стороны Китая, России и радикального ислама.  Эхо Москвы

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