СК счел, что к крушению "Боинга" в Казани в 2013 году привела недостаточная подготовка пилота

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи завершили расследование уголовного дела о крушении самолета "Боинг" в аэропорту Казани в 2013 году, в результате которого погибли 50 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"В Главном следственном управлении СК РФ завершено расследование уголовного дела об авиакатастрофе воздушного судна "Боинг 737-500" в международном аэропорту Казани в ноябре 2013 года. В результате крушения погибли 50 человек, в том числе все члены экипажа, - сообщили в СК. - Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения".



Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК, "в ходе следствия установлено, что к авиакатастрофе привели ошибочные действия командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула". По данным следствия, Салихов не имел достаточных навыков пилотирования и был допущен к осуществлению пассажирских перевозок на основании фальсифицированных документов.