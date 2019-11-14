0
0
150
НОВОСТИ

Новый кабинет Молдавии утвержден голосами социалистов и оппозиционных демократов

15:00 14.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Молдавии утвердил программу и состав правительства, которые представил Ион Кику, выдвинутый на пост главы кабинета президентом Игорем Додоном. Это решение в четверг одобрили 62 из 101 депутата, которые представляют Партию социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и оппозиционную Демократическую партию Молдовы (ДПМ). Против проголосовали представители проевропейского блока Acum ("Сейчас").

"Правительство Кику утверждено голосами 62 депутатов", - заявила после голосования председатель парламента Зинаида Гречаный. Она выразила убежденность, "что кабинет технократов Кику является одним из самых профессиональных в истории страны и будет управлять страной до новых парламентских выборов".

Поблагодарив депутатов за поддержку, Кику отметил, что, учитывая статус миноритарного правительства, назначенного для исправления плачевной ситуации в социально- экономической сфере, его программа рассчитана как минимум до предстоящих в конце будущего года президентских выборов. "Это правительство меньшинства, которое призвано разблокировать функциональность государственных институтов на пороге зимнего периода и в конце финансового года", - сказал Кику.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 14.11.2019
Наводнение в Венеции не пугает российских туристов
0
0
16:12 14.11.2019
В Новосибирской области открыли православную кофейню
0
77
16:00 14.11.2019
От основателя организации "Белые каски" избавились по указанию ЦРУ - Асад
0
82
15:32 14.11.2019
СК задержал охранника амурского колледжа, где студент устроил стрельбу
0
106
15:12 14.11.2019
Император Японии Нарухито проводит последний из ритуалов, связанных с его восшествием на престол
0
124
15:04 14.11.2019
Холдинг "Высокоточные комплексы" провел рестайлинг трактора ANT 4135 F
0
143
14:32 14.11.2019
КС РФ допустил периодическое использование жилых помещений религиозными организациями
0
183
14:12 14.11.2019
Новую систему безопасности начали внедрять во всех крупных музеях РФ
0
213
14:00 14.11.2019
Госдума приняла закон о зачислении в одну школу или детсад братьев и сестер
0
199
13:32 14.11.2019
СК счел, что к крушению "Боинга" в Казани в 2013 году привела недостаточная подготовка пилота
0
227

Возврат к списку