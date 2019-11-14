Новый кабинет Молдавии утвержден голосами социалистов и оппозиционных демократов
15:00 14.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Парламент Молдавии утвердил программу и состав правительства, которые представил Ион Кику, выдвинутый на пост главы кабинета президентом Игорем Додоном. Это решение в четверг одобрили 62 из 101 депутата, которые представляют Партию социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и оппозиционную Демократическую партию Молдовы (ДПМ). Против проголосовали представители проевропейского блока Acum ("Сейчас").
"Правительство Кику утверждено голосами 62 депутатов", - заявила после голосования председатель парламента Зинаида Гречаный. Она выразила убежденность, "что кабинет технократов Кику является одним из самых профессиональных в истории страны и будет управлять страной до новых парламентских выборов".
Поблагодарив депутатов за поддержку, Кику отметил, что, учитывая статус миноритарного правительства, назначенного для исправления плачевной ситуации в социально- экономической сфере, его программа рассчитана как минимум до предстоящих в конце будущего года президентских выборов. "Это правительство меньшинства, которое призвано разблокировать функциональность государственных институтов на пороге зимнего периода и в конце финансового года", - сказал Кику.
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