Новый кабинет Молдавии утвержден голосами социалистов и оппозиционных демократов

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Молдавии утвердил программу и состав правительства, которые представил Ион Кику, выдвинутый на пост главы кабинета президентом Игорем Додоном. Это решение в четверг одобрили 62 из 101 депутата, которые представляют Партию социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и оппозиционную Демократическую партию Молдовы (ДПМ). Против проголосовали представители проевропейского блока Acum ("Сейчас").

"Правительство Кику утверждено голосами 62 депутатов", - заявила после голосования председатель парламента Зинаида Гречаный. Она выразила убежденность, "что кабинет технократов Кику является одним из самых профессиональных в истории страны и будет управлять страной до новых парламентских выборов".



Поблагодарив депутатов за поддержку, Кику отметил, что, учитывая статус миноритарного правительства, назначенного для исправления плачевной ситуации в социально- экономической сфере, его программа рассчитана как минимум до предстоящих в конце будущего года президентских выборов. "Это правительство меньшинства, которое призвано разблокировать функциональность государственных институтов на пороге зимнего периода и в конце финансового года", - сказал Кику.

