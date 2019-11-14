Наводнение в Венеции не пугает российских туристов
16:32 14.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Российские туристы не отказываются от поездок в Венецию из-за наводнения. Его уже назвали рекордным за последние 50 лет.
Уровень воды поднялся на 187 см выше нормы. Под водой находится 80% города, нанесён серьёзный ущерб достопримечательностям. Затоплено одно из самых популярных туристических мест — площадь Сан Марко.
По данным туроператоров, все туристы находятся в безопасности. Аннуляций туров не было. Как передает ТАСС, путешественники покупают высокие сапоги для посадки на катер, а в центральной Венеции положены мостки, и группы передвигаются по ним. Говорит Москва
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