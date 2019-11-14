В Новосибирской области открыли православную кофейню
16:12 14.11.2019
Кофейня нового формата начала свою работу в Бердске. В заведении будут происходить посиделки с гитарой и вести задушевные беседы.
Гостями на встречах и беседах по заранее выбранным темам будут представители РПЦ, рассказали в новосибирской митрополии. Встречи проходят по воскресеньям. Выбрать тему для обсуждения на очередной встрече предлагают в официальной группе кофейни в соцсетях: например, такие, как «Аниме: за и против», «Гарри Поттер: волшебство или все-таки оккультизм», «Жанр «ужасы»: адреналин или патология». nsk.dk.ru
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