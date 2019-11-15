В Калифорнии в школе подросток застрелил двух учеников

09:00 Источник: Эхо Москвы

В Калифорнии в школе подросток в день своего 16-летия застрелил двух учеников. Еще три человека получили ранения и были госпитализированы. Полиция обнаружила видеозапись с места преступления. На ней видно, как подросток сначала открыл стрельбу по другим, а затем пытался покончил с собой. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в больнице.

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