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НОВОСТИ

В Калифорнии в школе подросток застрелил двух учеников

09:00 15.11.2019 Источник: Эхо Москвы

В Калифорнии в школе подросток в день своего 16-летия застрелил двух учеников. Еще три человека получили ранения и были госпитализированы. Полиция обнаружила видеозапись с места преступления. На ней видно, как подросток сначала открыл стрельбу по другим, а затем пытался покончил с собой. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в больнице. 

Президент США Дональд Трамп предложил властям штата помощь в связи с инцидентом.  Эхо Москвы

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