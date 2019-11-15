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В тройку популярных в РФ иностранных валют вошел белорусский рубль - опрос

12:32 15.11.2019 Источник: Известия

Россияне назвали белорусский рубль самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро. Такие данные в ходе опроса получили специалисты компании «Сбербанк Управление Активами». Оказалось, что для граждан РФ дензнаки соседней страны — более привлекательный актив, чем китайский юань, британский фунт и швейцарский франк. Наибольший спрос на инвестиции в валюту Белоруссии продемонстрировали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Самары. Эксперты, опрошенные «Известиями», считают, что эти данные свидетельствуют о том, что финансовая и экономическая интеграция, о которой так давно ведут переговоры власти обеих стран, уже проявляется на уровне населения.

Параллельно с рублевыми накоплениями 23% опрошенных (в ходе опроса можно было выбрать несколько вариантов для ответа. — Прим. «Известия») имеют сбережения и в иностранных валютах. Так, 11% откладывают средства в долларах, 9% — в евро и 3% — в иных денежных единицах. Помимо основных мировых валют, которые уже стали традиционными у нас в стране, россияне рассматривают возможность вложений в инструменты, номинированные в белорусских рублях, — об этом заявили 0,5% опрошенных респондентов. Городами с наибольшим спросом на инвестиции в белорусских рублях стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Самара.

Следующим по привлекательности валютным активом для россиян стал китайский юань (0,4% опрошенных). Самый высокий спрос на инвестирование в эту валюту отмечен в Хабаровске, Владивостоке, Барнауле, Челябинске, Москве и Красноярске.  Известия

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